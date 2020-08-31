「玩味旅舍」會提供入住房客相關旅遊小冊、私房推薦景點。（黃采薇攝）

「玩味旅舍」僅5間客房，而 Future Lab ／ 未來實驗室為其中1間。（摘自玩味旅舍官網）

台北館主題「老派正潮」。（黃采薇攝）

「台北外宿節」即日起至12月底舉行，而台北市、新北市的特約旅宿業者亦祭出多項住宿優惠。（黃采薇攝）

台北國際觀光博覽會展場最後1天，多家旅宿業者拼盡全力，銷售各種住房優惠。各家縣市觀光局分別使出渾身解數，推廣在地特色旅遊；其中，台北館主題首推「老派正潮」，匯集古早味甜品、設計旅館、老屋新生業者和台式伴手禮共13家業者參與，而展攤視覺設計則邀請國寶級手繪電影海報師傅葉士賢團隊，繪製3幅台北老屋光景的看板。

台北館展攤人潮滿滿，其中有2家設計旅館，分別為獲得2019台北老屋新生大獎的「玩味旅舍」、獲得多項國際大獎的「文舺行旅」；其中，鄰近台北圓環及寧夏夜市的「玩味旅舍」位居5樓，為舊有旅社改建的設計旅館，僅5個房間，館內展示近200件台灣設計品牌等傢俱、家飾及生活用品，房客除可擇喜愛的設計策展主題房，還提供旅遊小冊、私房推薦景點參考，業者表示「暑假檔期有2間房，已被房客預訂長住（約1至3個月）」。

談及老屋新生，台北城區擁有多家成功營生的案例，有「貳房苑」結合潮州街文化推出各式特色茶點，及「八拾捌茶」將西門町舊城區的西本願寺賦予文青風，符合台北「老派正潮」的旅遊風貌。此外，知名的台北必吃甜點、甜品，如紅玉滿赤心雞蛋糕、本願豆花等業者，連4天展期常提早完售、人氣爆表。

另為提升大台北區的旅宿業住房率，攤位亦推廣「台北外宿節」，即日起至12月底祭出多項住宿優惠，特約旅宿包括北市、新北市業者提供「住宿每日限量3折3間、4折4間優惠」；此外，舉辦「來去台北住暝」，並推出各式各樣的PARTY TIME，如探秘趴、台北秋趴、LIVE台北FUN音樂、單身趴。

(中時 )