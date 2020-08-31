美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周明示貨幣政策轉向，會放手讓通膨溫和超標，致使30年期美債殖利率在上周五躍升7.7個基點至1.577％，觸抵6月16日以來的2個多月高點，市場投資人預期，Fed可能因此擴大收購長天期公債。聯博資產管公司分析師說，長債殖利率飆升恐讓Fed過去半年的努力化為烏有，Fed付不起這樣的代價。

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