30年期美債殖利率飆 Fed料大買長債 20:412020/08/31 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周明示貨幣政策轉向，會放手讓通膨溫和超標，致使30年期美債殖利率在上周五躍升7.7個基點至1.577％，觸抵6月16日以來的2個多月高點，市場投資人預期，Fed可能因此擴大收購長天期公債。聯博資產管公司分析師說，長債殖利率飆升恐讓Fed過去半年的努力化為烏有，Fed付不起這樣的代價。 (工商 ) #Fed #美債殖利率 #年期 #大買 #長債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年保費漲不漲 10月見分曉 04:102020/08/31 金融．稅務 消失30年 三民蝙蝠洞奇景重現 04:102020/08/31 地方新聞 長期零利率時代來臨 台股後市看俏 18:022020/08/31 財經 台股期現貨衝12,800點關卡 拚守月線 10:112020/08/31 財經 PIMCO：黃金後市樂觀 04:102020/08/31 產業特刊 MLB》教士大採購 挑戰暌違14年季後賽 13:092020/08/31 體育 達利歐、巴菲特改抱黃金 看透兩大股神的新買進邏輯 00:012020/08/31 財經 股價指數期貨贏家專欄－美科技股領攻 NASDAQ 100看旺 04:102020/08/31 證券．權證 台股、多重資產、高收債 基金人氣前三名 04:102020/08/31 投資理財 《商情》空頭回補 激勵LME期銅觸及2年高點 10:002020/08/31 財經 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 經濟部紓困3.0來了 補貼員工薪資4成 可領3個月 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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