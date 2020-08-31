韓國7月工業生產數據不如預期，而且為阻二次疫情防疫措施升級，引發外資對韓國經濟前景的疑慮，賣超韓股1.62兆韓元（14億美元）創史上單日最大賣超量，韓股31日先盛後衰收跌逾1％。周一KOSPI指數早盤漲1.2％，但終場收黑跌1.17％，報2,326.17點。

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