外資賣超創紀錄 KOSPI指數收跌逾1％ 20:412020/08/31 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國7月工業生產數據不如預期，而且為阻二次疫情防疫措施升級，引發外資對韓國經濟前景的疑慮，賣超韓股1.62兆韓元（14億美元）創史上單日最大賣超量，韓股31日先盛後衰收跌逾1％。周一KOSPI指數早盤漲1.2％，但終場收黑跌1.17％，報2,326.17點。 (工商 ) #KOSPI #指數 #跌逾 #韓股 #外資賣超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價承壓 BDI指數下跌1.1％ 10:002020/08/31 財經 《商情》需求強勁 紐約咖啡漲逾3％ 10:512020/08/31 財經 《日股》看好新相挺舊政 日經指數收漲1.12％ 16:312020/08/31 財經 《韓股》工業數據乏善可陳 韓股回跌 11:592020/08/31 財經 《韓股》外資賣超創史上新高 韓股收跌1.17％ 16:142020/08/31 財經 《類股》外資不領情 大立光、玉晶光虛累累 13:412020/08/31 財經 《集中市場》月線止步4連紅 三大法人賣超162.15億元 15:232020/08/31 財經 《商情》颶風擔憂消退 紐約棉花續跌 10:172020/08/31 財經 《台北股市》外資連7周提款 內資手捧2題材契機 16:142020/08/31 財經 群益證券看本周指數區間12,500-12,900點 09:292020/08/31 財經 財經熱門新聞 經濟部紓困3.0來了 補貼員工薪資4成 可領3個月 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 宏佳騰發豪語 不做換殼Gogoro - 日報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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