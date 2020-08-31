由於聯準會(Fed)通膨政策改變造成美元重貶，8月月線幾乎篤定收低，不僅將寫下月線連4黑，更將創下5年來8月份最大跌幅紀錄，顯示美元短期恐難擺脫弱勢格局。

美元周一依然偏疲，對歐元一度貶至1.1934美元，下跌0.2％，對日圓滑落至105.30日圓，追蹤對一籃子對手貨幣表現的美元指數貶0.2％，下探至92.22，創2018年4月底以來新低。

美元指數8月以來累計下跌1.5％，月線若4連黑將寫下2017年夏季以來最長的連黑紀錄，同時很可能創下5年來8月份最大貶幅。

美元新一波跌勢係來自於Fed主席鮑爾上周四的演說，他宣布通膨政策出現重大調整，將改以平均通膨年率為通膨目標，意味著將容忍通膨上揚，而目前超低利率環境也會維持更長一段時間。

德國商業銀行貨幣策略師路契曼(Ulrich Leuchtmann)發布研究報告指出，「即使美國央行官員對於市場的政策解讀感到滿意，但對於美元來說卻非利多，如果大家預期美元的國內購買力將會加速下滑，美元在外匯市場長期將難以維持其購買力；也就是說，若市場預期美元看貶，那美元很可能就立即下滑。」

英國金融市場周一休市，本周匯市觀察重點將聚焦於Fed官員的談話、歐元區的通膨數據與周五出爐的美國8月份官方就業報告。

周一日圓走勢先升後貶，日本首相安倍以健康因素為由請辭，市場預估下一任首相應該也會延續安倍經濟學的政策，帶動日圓上漲，但漲勢僅曇花一現，歐美交易時段報105.96日圓兌1美元，重貶0.6％。

亞洲貨幣周一大多也是開高走低，澳元盤中一度觸及0.7381美元的21個月新高，但收盤報0.7340美元，下跌0.2％；紐幣盤中上探新冠肺炎疫情以來新高，但尾盤同樣收貶0.2％。

(工商 )