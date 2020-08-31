美國聯準會（Fed）政策框架偏鴿派，近一資金續流入固定收益型ETF，統計近一周ETF基金淨流入87.2億美元，主要流入美國固定收益型ETF有68.1億美元，全球固定收益型ETF淨流入5.2億美元，歐洲固定收益型ETF淨流入3.4億美元，新興市場固定收益型ETF淨流入1.4億美元，新興當地貨幣固定受益型ETF淨流入0.6億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF近一周淨流入47.7億美元，高收益債券ETF淨流入20.1億美元。富蘭克林證券投顧分析，Fed主席鮑爾宣布將貨幣政策框架改為平均通膨目標，意謂將維持長期低利率環境，以提振經濟及就業，可視為是聯準會政策的重大轉折。高盛證券預期9月利率會議，將進一步調整前瞻指引及資產購買計畫，時點早於原先預期的11月。

富蘭克林證券投顧認為，後疫情時代全球經濟及政策方向，出現新的面貌，投資思維也需重新梳理，在長期低利率環境下，過去僅投資固定收益資產者，可衡量個人風險承受度，透過投資組合多元配置分散風險。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗強調，惠譽信評7月報告指出，伊斯蘭債發行市場自第二季開始復原，回到今年年初的狀態，預期波灣國家的金融機構將會成為發行市場的主力，以分散其融資管道。從近期發債來看，伊斯蘭債發債常有超額認購現象，強化中長期樂觀的多頭趨勢，但考量後續事件風險，目前維持主權債比重多於公司債的配置。

(工商 )