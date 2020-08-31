美國取消大部份呼吸器訂單 衝擊飛利浦今年業績 20:422020/08/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國原先向荷蘭醫療設備商飛利浦（Philips）訂購4.3萬部呼吸器，但眾院的經濟暨消費政策小組委員會在7月報告指出，政府在採購上付出超過合理行情至少5億美元後，美國決定取消大部份訂單。 飛利浦表示年底前只會對美國出貨1萬2,300部呼吸器，其餘3萬多部必須另找買家來承接，從而可能影響今年獲利表現。 (工商 ) #美國 #飛利浦 #呼吸器 #訂單 #大部份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子通路》醫療及電腦周邊訂單旺 英濟H2獲利大躍進 11:252020/08/31 財經 《生醫股》生華科利多連發 惟高檔湧賣壓 10:002020/08/31 財經 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 16:052020/08/31 財經 《國際社會》不等第3期試驗完成 美國FDA考慮加快新冠疫苖審批 09:262020/08/31 財經 《產業》貿協疫後線上研討：電動自行車買氣大爆發 11:252020/08/31 財經 《國際產業》美國大砍呼吸器訂單 飛利浦下修今年展望 16:142020/08/31 財經 《國際金融》長期大多頭霍根：標普登峰將遇亂流 11:592020/08/31 財經 巴菲特增持5大商社、經濟數據佳 日股早盤大漲450點 11:032020/08/31 財經 巴菲特大動作買進日本5大商社 想來點蘋果以外的甜頭？ 17:152020/08/31 財經 Mini LED起飛 聚積訂單滿手 04:102020/08/31 證券．權證 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 經濟部紓困3.0來了 補貼員工薪資4成 可領3個月 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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