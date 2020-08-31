美國原先向荷蘭醫療設備商飛利浦（Philips）訂購4.3萬部呼吸器，但眾院的經濟暨消費政策小組委員會在7月報告指出，政府在採購上付出超過合理行情至少5億美元後，美國決定取消大部份訂單。

飛利浦表示年底前只會對美國出貨1萬2,300部呼吸器，其餘3萬多部必須另找買家來承接，從而可能影響今年獲利表現。

(工商 )