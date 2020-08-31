九族文化村，9月再推好康優惠。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

暑假期間，九族文化村推出500萬大摸彩，加上安心旅遊方案，吸引33萬遊客入園並投入摸彩券，摸彩活動將於9月5日，在該九族文化廣場公開抽出賓士汽車等300多項大獎，屆時現場開直播，請民眾注意大獎落誰家？

九族文化村經理黃瑞奇表示，九族文化村在9月推出新一波的優惠，針對軍、教、醫、護、警、消、義警、義消、疾管署、海巡署、移民署或救護、防疫人員，提供買一送一特價，符合資格的職業，就可以相當於半價的價格購票入園，在整個9月期間，兩人同行只要一人出示有效識別證明，即可享一人免費入園。

黃瑞奇表示，這個項優惠活動不必二人都具備身分，但是每一位免費者須搭配一位購票者，即使二個人都有證明也是只有一位免費，當二人票價不同時，以較低票價為免費對象。

黃瑞奇說，天氣開始轉涼，是最適合旅行的日子，近期國內疫情雖然有境外移入的個案零星增加，但相信只要落實防疫政策，出入八大公共場所佩戴口罩並勤洗手，就能保護自己也保護他人；而且，民眾到園區親近大自然，吸收芬多精、負離子，對身體健康更有幫助。

(中時 )