總統蔡英文日前宣布明年元旦起，將開放含瘦肉精美豬進台，立刻引發各界震撼。而各地方政府也紛紛表達相關措施，其中台中市政府堅持豬肉及產製品「不得檢出瘦肉精」，未料消息一出，卻有市民認為「盧秀燕又在抗中央」？但其實台中市在2017年時，就已經訂定食安衛生管理自治條例，不少網友見狀後也狂酸前市長林佳龍「時空背景不同」、「換了位置，就換了腦袋。悲哀！」

中央擴大開放瘦肉精美國豬肉牛肉進口，引發民眾憂慮，台中市長盧秀燕表示，台中市有制定《台中市食品安全衛生管理自治條例》，這是市議會審查通過的自治條例，已實施三年，規定豬肉及相關產製品的瘦肉精一律「零檢出」，對食安採取最嚴格標準。而盧秀燕此話一出，卻是挨轟「遇中央則反」。

依照台中市食品安全衛生管理自治條例第六條之一規定，豬肉及其相關產製品，不得檢出乙型受體素(俗稱瘦肉精)，一旦中央公告實施乙型受體素容許量標準，於台中市之豬肉及其製品，經檢出超過中央容許量標準者，衛生局將依照食安法裁罰6萬以上2億以下罰鍰。如未達中央容許量標準者，依照本市食品安全衛生管理自治條例第13條之1規定，可裁罰3萬以上10萬以下罰鍰，且得連續處罰之。

對此，有網友則是在臉書留言表示，「時空背景不一樣了，大家要了解嘿XD」、「以前生煤的管制也是林佳龍訂的,到了中央就反了」、「趨吉避凶，不是『佳龍』告訴大家的」、「白目綠膿自己打臉，打到腦袋昏了喔」、「神明都可以騙了，說過的話不算話，也沒什麼好大驚小怪的」、「民進黨個個吃太好。都得健忘症了？」。

(中時新聞網)