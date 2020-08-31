內昨（30日）發生一起風箏捲人事件，不但在國內快速傳開，更被國際媒體報導出來，國外網友震撼驚呼：我的天阿！太嚇人了！（圖／路透社）

風箏捲女童新聞不但在國內快速傳開，更被國際媒體報導出來，國外網友也感到震撼驚呼：我的天阿！太嚇人了！(摘自每日郵報)

國內昨（30日）發生一起風箏捲人事件，在新竹國際風箏節會場，一名3歲女童在主辦單位施放「糖果風箏」活動喬段，意外遭領航風箏尾巴纏住肚子，捲上約10公尺高空，在強風中劇烈擺盪31秒後，技術人員才緊急收回風箏接回女童，所幸一切平安無大礙。該新聞不但在國內快速傳開，更被國際媒體報導出來，國外網友也感到震撼驚呼：我的天阿！太嚇人了！

新竹國際風箏節發生風箏捲女童意外，林姓女童隨著糖果風箏在高空中劇烈擺盪「驚魂31秒」，嚇到許多在場民眾，現場尖叫聲不斷。所幸在第一時間由施放者透過技巧將風箏下壓，熱心民眾也協助接住女童，讓女童安全落地。

新竹政府隨後表示，因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏住身體，造成女童驚嚇哭及頸臉擦傷，經送醫檢查後，一切平安，女童也和家人返家休養。市長林智堅也在臉書上致出最深的歉意，表示會深刻檢討，追究責任。

這起台灣罕見的風箏捲人意外，也相繼登上國際各大媒體，包含英國每日郵報（DailyMail）就以「驚悚時刻，台灣風箏節3歲少女被巨大風箏攪入100英呎高空」形容；而美國紐約時報（New York Times）則以「3歲女童被風箏捲上天空」進行報導。

台灣罕見的風箏捲人意外，也相繼登上國際各大媒體。(摘自每日郵報)

這起台灣罕見的風箏捲人意外，也相繼登上國際各大媒體。（摘自紐約時報）

國外網友也對此事件感到震驚，紛紛表示「太嚇人了！希望這小傢伙平安，可憐的孩子」、「嚇人！幸好她沒事！」、「多麼怵目驚心的景象！感謝老天她沒事」、「OMG！天阿！她真幸運」、「她緊握不放的樣子是『真的』想活下來！感謝老天保佑，真慶幸她沒事」。

(中時新聞網)