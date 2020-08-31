CBOT黃豆期貨攀抵逾2年高點 20:412020/08/31 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國中西部糧倉持續乾旱，市場擔心美國黃豆產量恐低於市場預期，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨31日勁漲1.5％，攀抵逾2年高點。CBOT交易最活躍黃豆期貨合約周一亞洲盤，接續上周五上漲0.9％的漲勢，續揚1.5％至每英斗9.65美元，盤中曾觸及9.6550美元，為2018年6月來最高。 (工商 ) #CBOT #黃豆期貨 #攀抵 #乾旱 #美國中西部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷克團抵台 將訪宏碁、合庫 04:102020/08/31 財經要聞 消失30年 三民蝙蝠洞奇景重現 04:102020/08/31 地方新聞 宅經濟助威 健身雙雄早盤股價大漲 10:112020/08/31 財經 《商情》膠工不足 東京期膠持續攀至六個月高價 10:002020/08/31 財經 BTC明登場 生技租稅優惠凝聚共識 04:102020/08/31 財經要聞 亞股升抵29個月高點 13:302020/08/31 財經 《商情》憂收成差 大豆期貨連五天上漲 10:172020/08/31 財經 多空拉鋸 台指期承壓 04:102020/08/31 證券．權證 喬山、力山 揮汗財吸金 04:102020/08/31 證券．權證 《商情》產量降 紐約天然氣漲逾9個月高點 12:162020/08/31 財經 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 經濟部紓困3.0來了 補貼員工薪資4成 可領3個月 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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