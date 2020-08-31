美國中西部糧倉持續乾旱，市場擔心美國黃豆產量恐低於市場預期，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨31日勁漲1.5％，攀抵逾2年高點。CBOT交易最活躍黃豆期貨合約周一亞洲盤，接續上周五上漲0.9％的漲勢，續揚1.5％至每英斗9.65美元，盤中曾觸及9.6550美元，為2018年6月來最高。

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