國際金價月線 5個月來首翻黑 20:412020/08/31 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數收復部分失土，加上前一交易日金價大漲近2％引發投資人獲利回吐賣壓，國際金價31日從近2周高點回軟，月線將是5個月來首度翻黑。倫敦現貨金價周一盤中曾攀上每盎司1,976.14美元，為8月19日以來最高，但隨後轉跌0.1％至1,963.33美元，8月全月跌0.6％，但今年迄今累漲近30％。 (工商 ) #國際金價 #月線 #翻黑 #金價 #失土 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸8月製造業PMI為51.0 連續6個月站上榮枯線 12:412020/08/31 兩岸 因應後疫情時代 貿協展覽轉型 線上線下並進 04:102020/08/31 投資理財 電子權值股開高 台股開盤站上月線 09:312020/08/31 財經 紡纖廠調整國內產線 強化東南亞供應鏈 17:262020/08/31 財經 愛德萬測試參展台灣國際半導體展 04:102020/08/31 產業．科技 月K線拚五連紅 台股九月天 上看13,200 04:102020/08/31 證券．權證 美元月線連4黑 將創5年來8月最大貶幅 20:412020/08/31 財經 國防部首度証實 共軍機艦每天巡弋海峽中線以西 12:202020/08/31 政治 黑卡人數破百萬 路易莎推黑卡隨行杯且85折回饋黑卡會員 17:162020/08/31 生活 台股期現貨衝12,800點關卡 拚守月線 10:112020/08/31 財經 財經熱門新聞 經濟部紓困3.0來了 補貼員工薪資4成 可領3個月 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 宏佳騰發豪語 不做換殼Gogoro - 日報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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