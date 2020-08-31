美元指數收復部分失土，加上前一交易日金價大漲近2％引發投資人獲利回吐賣壓，國際金價31日從近2周高點回軟，月線將是5個月來首度翻黑。倫敦現貨金價周一盤中曾攀上每盎司1,976.14美元，為8月19日以來最高，但隨後轉跌0.1％至1,963.33美元，8月全月跌0.6％，但今年迄今累漲近30％。

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