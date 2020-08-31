高雄一名14歲少女，8月29日搭高鐵到新竹後失聯，其母向高雄刑大報案，並在新竹各大社團貼文尋找女兒，警方根監視器畫面找到載少女的司機，發現少女被載到竹東二重羅姓男子住處，但未找到羅男和少女。

高雄刑大在失聯少女的通聯，循線在竹東二重找到王姓男子，正是羅姓男子的住處，王男表示不認識失蹤少女，他是向羅男的太太租房子，警方懷疑有性侵前科的羅男，可能誘拐少女離家。

據了解，高雄刑大今天再度找王男與羅男太太調查，並以少女的手機定位，發現最後關機位置是在台北市中正區水源路附近，正積極尋找羅男和少女下落。

少女的媽媽在社團臉書PO文稱女兒今年國一升國二，29日下午從高雄坐高鐵到新竹，之後大約下午2：50與同學分開，之後就上了一輛TOYOTA的車~車牌7923然後就失聯了。

同時，那輛車上的人有跟她女兒一直在Messenger上，從5月初一直聊到現在，載到她女兒之後就把原本Messenger上面的帳號移除了，也有寄錢給她女兒，不是轉帳的方式而是店到店寄現金的方式，臉書帳號： 他的名字叫：Jieming wang」並附上Jieming wang與女兒的對話。

少女的媽媽說，女兒成績很好，國小還得到市長獎，但是個性倔強，是一個很乖的孩子，希望她趕快回來，有什麼都可以好好講，至少先讓爸媽知道目前是安全的。

(中時 )