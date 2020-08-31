李永得表示，韋德齊雖是政治人物出身，但對藝術文化非常了解且重視，感到非常敬佩。(鄧博仁攝)

捷克共和國參議院議長韋德齊訪台行程滿檔，今（31）日除拜訪經濟部長王美花外，下午也率36人團隊拜會文化部長李永得，並參觀台灣工藝研究發展中心台北設計分館。李永得表示，韋德齊雖是政治人物出身，但對藝術文化非常了解且重視，感到非常敬佩。

韋德齊致詞表示，捷克是熱愛音樂的民族，因此，他特別對台灣的音樂文化深感興趣，他深信「透過一個民族的音樂可以深入了解這個國家的靈魂深度」。

韋德齊參訪團隊於下午4點前抵達台北設計分館，一行人皆戴著印有捷克、台灣國旗的口罩，入館路程中，看見媒體大陣仗拍攝，韋德齊停下腳步揮手致意，參訪團隊中不少人也向媒體打招呼，還有人拿起手機拍攝媒體陣仗留念。

參訪團與會人士包括國際筆會捷克分會主席德德切克、布拉格愛樂樂團卡利總監斯多娃及台北愛樂室內及管弦樂團營運長徐家元。

李永得表示，明年9月及10月，布拉格愛樂樂團將會在台灣舉辦演出，文化部未來定會全力支持，並配合辦理。他透露，德德切克致詞時提及，捷克與台灣的文學作品翻譯成各自國家語言發行，對兩國文化交流會非常有幫助，「這點我們也非常認同，所以我們將來會繼續加強。」

李永得表示，捷克玻璃工藝相當著名，韋德齊攜帶了捷克的玻璃藝術作品贈送給他，他也請工藝中心帶領參訪團來到館內雕刻展區，讓賓客了解台灣的雕刻工藝。此外他也表示，捷克與台灣未來會加強年輕藝術家間的交流與駐村。

韋德齊參訪團隊拜訪台北設計分館的行程，沿途交通管制卻也意外讓民眾產生埋怨。在韋德齊一行人入館後，便有一名騎機車載著女童的父親在館外怒斥警方「我管你今天誰要來」，反應交通管制讓他難以順利接送孩子，成為參訪行程外的意外插曲。

(中時 )