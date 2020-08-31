衛福部長陳時中今天站到第一線替瘦肉精美豬解禁護航，對此，國民黨文傳會副主委黃子哲翻出陳時中過去的發言，陳時中2017年4月曾說，「台灣的標準，一定比國際嚴格，捍衛不成決不戀棧，賭上烏紗帽也在所不惜」，黃子哲呼籲陳時中「像個男子漢，立即依約辭職下台負責。」

陳時中今天受訪時承認，這是個「政治決定」、這能換得「台灣在國際的地位」、「不能讓台灣因為這樣小事情都不能走出去」，黃子哲找出陳時中過去的發言打臉現在的陳時中。

2017年4月剛上任不久的陳時中被問到美豬的議題時表示，「不能因政治考量開放進口，衛福部有這個腰桿子、也挺得起來」、「台灣的標準，一定比國際嚴格，捍衛不成決不戀棧，賭上烏紗帽也在所不惜。」

黃子哲表示，陳時中作為台灣食安的把關者，竟可以為了護航美豬美牛的開放政策，打臉自己過去的說法與承諾。呼籲陳時中可以像個男子漢，立即依約辭職下台負責。

黃子哲指出，連陳時中都認為開放進口是政治決定，而開放的標準也沒比國際嚴格。證實了陳時中並沒有挺起腰桿，也沒有捍衛成功，陳時中應該遵守3年前自己的承諾，摘下烏紗帽，下台一鞠躬了。

黃子哲認為，開放美牛與提升台灣的國際地位根本無關，國人的食安與養豬產業的生存發展更不是小事，而是天大地大的重要議題。陳時中的硬拗與護航，最後恐怕把自己在防疫的成績與光環，一步一步的陪葬進去並消耗殆盡。

(中時 )