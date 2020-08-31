中華民國足球協會與ANGO健將股份有限公司簽訂指定用球合約，屆時MS4AGAWAKE3.5-R足球將成為2020、2021、2022全國學童盃及2021、2022全國少年盃足球錦標賽賽事指定比賽用球，今天的簽約儀式也邀請邀請陳信安足球俱樂部的小球員央志學，到總部參觀與並率先體驗新球。

ANGO是2015年成立的品牌開始，2019年開始贊助中華足球國家代表隊裝備，同時也積極的耕耘台灣基層足球市場，挹注基層及青年足球發展，希望偕同中華足協共同為台灣足球產業投入心力，品牌經理黃威智表示，與中華民國足球協會合作二個基層賽事是非常振奮的投入，回饋經營市場一直是ANGO的品牌責任。

本次與中華足球協會合作除了贊助比賽用球之外，ANGO也提出另外贊助2020年全國學童盃總決賽參賽隊伍及2021年少年盃參賽隊伍每隊ANGO官方網站購物金，讓參賽隊伍能夠添購比賽用球及裝備。

中華民國足球協會秘書長方靖仁很高興能與ANGO一起奮鬥，目前台灣足球正在成長中，需要許多協助，對於雙方未來的合作抱持樂觀，也期待兩大重點基層賽事透過ANGO的支持能更上一層樓。

(中時 )