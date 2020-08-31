資深媒體人許聖梅外型亮麗、談話風格嗆辣，常在各大節目看到她的身影，而這回許聖梅在節目分享自己的初戀故事，整個過程卻宛如八點檔，許聖梅不只遭初戀男友花心偷吃、拿皮帶抽打，後來男友因強拍裸照入獄，許聖梅依舊不願分手，直到對方要結婚了，許聖梅才心死結束這段戀情。

許聖梅在節目《新聞挖挖哇》中分享自己的初戀故事，表示她自大學期間交了富二代男友，未料交往半年，許聖梅就遭同學暗示男友劈腿，許聖梅立刻質問男友，兩人從那天起就不斷為這件事情吵架，男友甚至對許聖梅暴力相向，拿點菸器燙她、拿皮帶打她打到天亮。

但許聖梅沒有選擇分手，不過她卻因感情困擾心情不好，許聖梅因此和家人出國散心，沒想到她回國後卻收到男友從看守所寄來的信，她才得知男友因強拍前女友裸照、囚禁被逮，許聖梅開始為男友奔走，還幫對方躲過牢獄之災。

許聖梅也一直和這位富二代男友在一起直到出社會，但直到有一天，許聖梅接到同學電話，得知男友要結婚了，但新娘卻不是她本人，許聖梅這才徹底清醒，心死結束這段戀情。

【精華版】交往富二代成夢魘 許聖梅初戀天崩地裂！

(中時新聞網)