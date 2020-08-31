捷克參院議長率政要89人訪問團抵台，其中學術及研究機構代表，包括捷克科學院（CAS）副院長哈夫拉斯（Zdeněk Havlas）、布拉格化工大學（UCT）校長馬捷卡（Pavel Matějka）、布拉格理工大學（CTU）副校長荷力（Radek Holý）等9人31日下午參訪國立台北科技大學，與會人員全程高規格防疫。

在外交部與捷克駐台代表處見證下，北科大校長王錫福與UCT校長馬捷卡代表簽約締結姊妹校。

王錫福指出，UCT是中歐規模最大的大學之一，2021年QS世界排名第342名，化學、材料、化工、食品化學與技術、生物化學等研究領域享負盛名，希望藉此會面建立未來合作橋梁。

CAS副院長哈夫拉斯認為，北科大的AI研發與國際PBL合作計畫與CAS的關注領域十分相似，目前捷克與台灣學術合作交流仍屬少數，捷克的國際學術合作仍以美國為大宗，希望疫情穩定後，雙方可有更多深化交流機會。

捷克團同行的維索基納省資訊部門專案經理賈齊姆（Václav Jáchim）詢問，北科大是否有16到18歲中學生的交流機會？北科大副校長楊重光回應，北科大可針對高中職生提供AI主題學習及文化語言體驗的暑期課程，亦有機會促成北科附工與捷克的學生交換與交流。他更力邀捷克高職生申請北科大電資學院國際專班，北科大校友也很願意支持捷克學生攻讀北科大國際專班期間的獎學金。

北科大與捷克布拉格理工大學（CTU）早於2007年締結姊妹校，CTU是歐洲歷史最悠久的公立理工大學，也是北科大學生出國交換的熱門首選，近十年北科大前往CTU的交換學生共71人，來自CTU的交換學生共54人。

(旺報 )