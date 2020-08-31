內政部警政署通令9月1日起全國路口大執法，桃園市中壢、楊梅警分局也在轄區易肇事路段、路口、社區、學校及公司等場合加強宣導，並推廣車輛禮讓行人、行人應遵守停看聽的觀念。中壢警方更找來興國義警分隊擔任「中壢修杰楷」，用詼諧的方式講述違規案例，讓人印象深刻。

本次執法期程橫跨整個9月，依道路交通管理處罰條例，取締以下5項重點違規：分別為汽機車不停讓行人或轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈、紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道、未依規定穿越道路，民眾若違規將依法處以不同金額的罰鍰。

警方指出，希望能藉由強力執法手段，提升用路人守法觀念，以維護道路交通安全。同時也呼籲駕駛人及行人配合遵守相關路權規定，避免影響他人交通安全又損自己荷包。

特別的是，一反教條式的宣導，中壢分局這次特地找了興國義警分隊員邱威霖扮演「中壢修杰楷」，將執法結合微電影，利用詼諧俏皮的方式講述實際違規案例，短時間就引起網友關注，點閱率也破表。

(中時 )