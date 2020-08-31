在國慶日的時候，國軍常常會有公開表演活動，其中戰技隊的破磚表演相當受歡迎，然而在軍事評論家眼裡，這些表演與現代作戰已經無關，其中「鐵頭功」更是沒有必要，反而可能造成士兵的頭部損傷，現代作戰當中，各國都在追求更好的士兵防護裝備，怎麼還用訓練故意傷害士兵身體？

軍事評論員趙武靈(Casey Chao)表示，包括刺槍術、近身格鬥術都已經愈來愈不重要，但是許多國軍單位，仍然花了相當多時間在這些過時技術的練習，其中又以鐵頭功的傷害最大，但是在節慶表演時，仍然會看到戰技隊 對民眾進行這種無用且傷身的表演。

在2015年有一則消息，60多歲的前莒拳隊成員，感覺自己的手腳發麻，甚至後來嚴重到難以行動，就醫後才發現，頸部有明顯鈣化，是年輕時練鐵頭功造成的後遺症。

趙武靈說，這位老先生的頸部問題還算幸運，因為腦損傷可能更為無解，因為腦部傷害是累積的，也很難說多休息就能再生復原。國外對於作戰造成的創傷腦部傷害做過相當多研究，他們發現因為砲擊、飛彈轟炸造成的腦震盪，其後遺症也相當嚴重，包括持續暈眩、精神不濟，甚至性情改變，都可能是腦損傷所造成。

趙武靈表示，各國裝備發展單位，都在開發更有效的安全頭盔以保護士兵的頭，結果我們的軍隊的決策者，卻要士兵用頭去碎磚頭，造成傷害又該算誰的責任？

(中時新聞網)