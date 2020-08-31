柯以柔2017年與廚師老公郭宗坤因男方捲入桃色風波鬧婚變，她痛定思痛向法院訴請離婚，官司目前仍在膠著中。自婚變以來，柯爸、柯媽搬來同住，一家子有照應，柯以柔一力承擔3個小孩所有費用，加上忙碌電商網購工作，她每天從早上6點忙到晚上12點，對於小孩教育相當嚴格的柯媽希望女兒「再多些時間陪孩子」，讓她一度想到就紅眼眶，愧疚自己無法做更好。

事實上柯以柔在忙碌的電商網購工作中，仍關心3個小孩的大小事，大兒子即將升國小3年級，數理方面一向不用她擔心；二女兒要升國小2年級，對於語言及表演有長才，口條更是好到驚人，未來的夢想是成為主播；升幼稚園大班的小女兒有繪畫天分，4歲時有天畫了一個手的形狀，裡面很多細菌在笑，一問之下她說自己在畫新冠肺炎。

柯以柔為了孩子開始參加線上美語課程。（摘自臉書）

談到3個小孩在安親班學美語的狀況，柯以柔亦是侃侃而談，當初小女兒轉到現在的學校，是因3個孩子同安親班註冊費有打折，結果全美語的教學讓小女兒英文大為進步，連有時生氣都是說英文，她為了配合孩子們的英文程度越來越好，在6月開始學習線上美語課程，現在這個課程與運動，反而成為她在繁忙工作及照顧小孩的日程裡，唯一可以放空的時刻。

柯以柔當初為了照顧小孩，從演員、主持人跨足電商網購，6年來成績不俗，今年更因疫情影響，開團數成長2倍，但問及現在是否算是穩定，她仍不敢大意，「電商網購6年來如何維持熱度及凝聚力，下了很多苦心，選品是最重要的關鍵」，她從個體戶到成立公司，找來同學們幫忙當會計、小幫手等，一路戰戰兢兢就是想努力做好這個工作。

回想初開團購的緊繃心情，當時顧客信任度不如現在堅定，一批童書卡關，拖了2個月，消費者留言越來越尖銳，柯以柔更是寢食難安，雖然後來順利解決，但這種心情依舊難忘，外界都說她的電商事業一帆風順，但背後血淚其實不少，所以她走到現在仍步步小心。

(中時 )