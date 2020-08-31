早餐用餐地點位於2樓的CHAM BAR。（趣淘漫旅-台東提供）

「探索客房」2中床，適合2至4人入住。（趣淘漫旅-台東提供）

臨近開學季，許多大學生亦想趁暑假熱潮過後規畫9月秋遊，多家旅宿業者紛紛推下半年的住宿優惠方案。於今年6月開幕的「趣淘漫旅-台東」祭出學生專案「青春限定暢秋999」，每人999元起即可入住1晚，免去人擠人的煩憂，又有優惠好康。

秋季為適宜旅遊的時節，仍有年假還沒排休的上班族群，想趁此良機探索台東之美，趣淘漫旅-台東推出「秋遊趣淘PaPaGo」3天2夜專案6600元起，含早餐與免費租賃汽車與腳踏車各1日，另加贈卑南遺址門票與兒童飛機，用不同交通工具遊覽台東美景。

「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」位於台東，為凱撒飯店連鎖旗下年輕品牌第3家飯店，交通極便捷，距台東火車站僅需步行3分鐘，主打年輕冒險、自在旅行，以熱氣球為設計意象，現為旅客打卡熱點，館內每日下午2點半至晚上10點於2樓提供免費桌遊，以及兒童撞球、手足球等多項遊戲供房客玩樂；喜愛戶外活動，可參加「考古趣」導覽，由飯店人員帶領至卑南遺址公園參觀，傾聽沈睡地底數千年的故事；亦或預約「探訪馬蘭鐵道小旅行」由台東糖廠出發，騎自行車至鐵花村聚落舊鐵道上，享受輕旅行的悠閒。

(中時 )