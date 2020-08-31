鄉民肉搜出高度嫌疑人羅姓保全，警方也在稍早證實此消息。（PTT／蘇育宣翻攝）

高雄市一位14歲劉姓女國中生在29日北上新竹後，便失去身影。家屬尋子心切，此案曝光後也引起全國關注，不少網友更鍵盤辦案列出4大嫌疑人。警方下午盤查到盧姓司機到案說明；稍早，警方更循線追查到網稱高強度嫌疑人的羅男妻子到案說明。

據了解，高雄劉姓女國中生失蹤案目前由高雄三民二分局主力偵辦並成立專案小組，而三民二分局已派遣大批員警前往新竹查訪。而消息人士表示，警方在新竹縣竹東鎮循線找到網友指認的羅姓嫌疑人租屋處，而關鍵人物羅男目前下落不明，警方便將羅男的妻子帶回警局釐清案情。

對於警方問訊，羅男妻子則供稱，不了解老公的行蹤，更不知道老公的所作所為，對於案情一概不知情。另外，也發現羅妻的部分line對話經過加工，疑似有重要訊息遭到刪除，目前全案仍進一步偵辦中。

而關於高強度嫌疑人羅男，則是多位PTT鄉民透過少女母親PO在網上的男網友個資，透過手機號碼、Mail及臉書帳號等，多方資料交叉肉搜出的結果。鄉民在PTT上發出事件懶人包，內文提到羅姓保全的個人資料也與母親所公布的個資完全吻合，甚至還起底出這位男網友的前科，他曾在2018年涉嫌下藥性侵國中女生。

(中時新聞網)