新北市三芝區三和社區保留純樸農家風采，農業局近年協助翻轉社區，社區內大量櫻花在春天時總吸引大批遊客，社區近日自組成為「三和三生工作坊」，辦理「饗啟三和 遊趣三生」攝影競賽，徵件時間自即日起至今年9月20日止，邀民眾到社區捕捉美景爭取萬元獎金。

三和社區位於新北市三芝區風景秀麗的北海岸，社區範圍包含古庄及新庄二里，屬於典型的農村聚落，社區內著名的「三生步道」可見生活、生產及生態樣貌，每逢春季櫻花綻開時更吸引大批遊客慕名而來。

農業局表示，局處長年輔導社區，自加入農再社區以來，社區自主辦理牆面彩繪櫻花風采，並改善窳陋地點變身成為「三和三生工作坊」、修繕「風芝門」、「觀海平台」等設施，地方風貌與保存有了長足的進步

三和社區理事長劉秀鳳表示，本次攝影活動題材為以三芝區內的生活、生產、生態、文化及人文風情景觀寫真等攝影為主題皆可，不限定彩色或黑白作品，也不限定使用相機或手機，邀請民眾前來真實體驗、感受三生步道的魅力與豐富的人文風情。

為獎勵優秀作品，提供2,000元至10,000元不等的獎金，徵件時間即日起至9月20日止。評分項目包含主題內容（40％）、構圖技巧（30％）、攝影技巧（20％）及創作理念（10％）等，期待大家的踴躍投稿。

農業局長李玟表示，三和社區具有高人氣的觀光景點，同時仍保留純樸的農家熱情與好客，邀請民眾共賞農村美景，三和社區經過農業局的陪伴輔導，社區亦開發不少伴手禮與商品(如洛神花茶、蘋果醋、左手香防蚊乳、柑橘精油洗手乳等等)，歡迎大家來社區捕捉美景時品嘗這裡的農產加工品，以行動支持社區。

(中時 )