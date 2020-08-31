紓困3.0開始申請！經濟部9月1日將公告今年第3季「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼申請須知」，只要符合條件的製造業、製造技術服務業、會展產業、專業國際貿易服務業，即日起至10月31日止，都可以向經濟部提出申請。

由於這次疫情造成國內部分業者營業額嚴重衰退而陷入經營困境，連帶波及受僱員工，經濟部在這次特別預算中追加第3季補貼經費編列156.2億元，預估除協助受影響企業可以持續營運外，也可穩定30萬名以上員工就業，維持社會安定。

經濟部表示，凡有稅籍登記的製造業者及提供製造業技術服務之業者，在7月至9月期間，如屬營業額衰退達50％以上之「艱困企業」，政府即補貼該企業正職員工3個月經常性薪資費用4成、每月上限2萬元，及以正職員工數乘以1萬元的一次性營運資金補貼，但如果企業已在4月至6月申請營運資金補貼者，將不再補貼。

由於全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，我國主要出口國家邊境管制措施未解封，市場需求疲弱，導致國內與外銷相關之製造業及其技術服務業持續受到衝擊，經濟部在紓困3.0與2.0的申請條件不同，包括營業額衰退幅度採同期比較；增列興櫃、上市櫃公司上半年或第3季EPS應為負值或有營業損失，方得申請；技術服務業應提出對製造業提供相關技術服務之實績佐證資料；一律採線上申請。

(工商 )