大陸導演王岳倫2013年和女兒Angela參加實境節目《爸爸去哪兒》爆紅，給人好爸爸、好老公的印象，未料日前他被拍到在KTV與一名白衣正妹行為親密，壁咚又摟腰對方，遭疑出軌，對此，他曾道歉喝醉酒失態，而今（31日）又有新發展，他與妻子李湘發出共同聲明，直控整起事件是背後有人操作。

聲明中指出，王岳倫近來因出軌傳聞，讓他和其家人受到極大困擾，經調查後，夫妻倆得知被拍攝以及後續散播的內容，都是有人在背後操作、指使，蓄意而為之，而對方目的在於抹黑王岳倫先生及其家人，貶損他們的名譽。

王岳倫聲明。（圖／翻攝自微博）

王岳倫也還原當天狀況，稱該名陌生女子是受到指使，趁他喝醉時故意接近他，同時配合進行拍攝，當時還有一輛黑車尾隨他們並在網上直播，才引發許多網友對王岳倫的負面評論，而夫妻倆已掌握證據，將採取法律手段維護兩人的合法權益，並呼籲外界勿造謠勿傳謠。

王岳倫在微博貼出聲明，嚴正喊話：「在經歷了這些天的自責、反省和屈辱後，在大家的幫助下，終於調查清楚了！我知道你是誰！你也有妻子、孩子！你如此狠毒的破壞我的家庭和名譽！老子和你死磕到底！」李湘隋後也轉發貼文力挺老公：「害人之心不可有！防人之心不可無！老公相信你！惡人總會有惡報！」

(中時新聞網)