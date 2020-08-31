舊五常公園（三重區公所提供／戴上容新北傳真）

小永德公廁施工後變身亮麗的公廁（三重區公所提供／戴上容新北傳真）

廁所也能這麼漂亮！三重區公所將以往大家避之唯恐不及的公廁，化作特色建築，區公所接連將開元公園、五常公園及永德公園公廁，整建成令人耳目一新的建設，三重區長陳奇正表示，歷經一年的時間整建，三間公廁近期已全面完工，造型奇趣的設計，成為許多民眾打卡熱點。

三重區公所經建課長李學儀表示，開元公園公廁地位於公園廟宇一隅，以前是低矮建築、陰暗、不通風，改建時特地加大窗戶，採鍛造花窗，設立善男、信女圖騰，以充分利用自然光源。此外，三重區公所還增加了一間無障礙兼性別友善廁所，半透明百葉窗設計，節能外更可提升治安功能。

五常公園公廁設計則以遊戲為出發點，公所將原有屋頂鑿出天窗，再覆以半球形薄膜屋頂，不僅增加採光與對流，又能保留民眾隱私，整體設計結合旋轉木馬概念，屋外還設有兩座共融旋轉盤，彷若置身遊樂園。

小永德公廁舊有屋頂結構處斷裂有安全疑慮，公所採用波浪型鋁板屋頂，不對稱的造型，可增加空氣對流及採光，藍橘色牆面的鮮明搶眼配色，讓人耳目一新，矗立在忠孝路邊，儼然成為一新地標。

(中時 )