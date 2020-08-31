美豬牛大事紀。

總統蔡英文日前宣布開放美豬進口，引發各界反彈，遭疑與昔日標準不同，各界質疑「台灣能換到什麼」？而今(31日)衛福部長陳時中則表示，換一個台灣地位，此話掀起外界爭論。國民黨副祕書長謝龍介在網路直播節目「野台」中激動表示，「若美豬美牛吃下去，美國要跟我們建交，我鼓掌，我先吃三隻豬！」

陳時中接受電台訪問時表示，台灣要換一個在國際間的地位，瘦肉精萊克多巴胺被外界汙名化，台灣終究要與世界接軌，否則未來恐怕無法發展自主性，與世界脫軌。

對此，謝龍介則批評，「如果美豬美牛吃下去，美國要跟我們建交，我鼓掌，我先吃三隻豬，一豬18吃，全豬大餐，我煮給你吃！結果陳時中受訪說美豬牛換到國際地位上升，我拜託你，換到什麼？我們不是苛責民進黨，知道承受美國壓力，但要改變說法，給我們一個道歉很難嗎？跟我講說中華民國很困難、形勢險峻，必須吃美國毒豬肉，換得美國保護，我也認了啊。」

謝龍介砲轟民進黨，「結果你們都不講，自己橋，不是你講得對，或是判斷對，為什麼需要透明化，因為台灣自由化到這程度，怎麼你們卻連一個政策卻不願意不跟人民溝通？」

另外，也有網友好奇在批踢踢上PO文發問，「開放美豬牛，484台美建交必要的條件？」也引發不少網友討論，很多人都說，「想太多」、「根本不會建交」、「怎麼可能這樣就能建交」，但也有人認為「用美豬換建交超划算的吧」。

(中時新聞網)