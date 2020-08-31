開賽一度以7比26落後的台灣銀行，竟在末節上演逆轉秀，更靠「喇叭」張博勝最後7.2秒投進逆轉三分球，最後以81比79氣走高雄九太科技，全場三分球投6中1的張博勝說：「當時我聽到場邊觀眾喊絕殺，我很應觀眾要求的！」

全場只拿5分的張博勝坦承，自己上周才扭傷右腳踝，真正開始練球還不到3天，所以很清楚自己狀態欠佳，可是台銀陷入傷兵過多危機，讓他只好乖乖上場，「我有幫到忙，沒有幫『倒』忙，教練原本就設定我投，很感謝他們相信我。」

「其實來打台灣夏季籃球挑戰賽，比賽的強調應該有SBL例行賽的8成上下，尤其感覺九太打得很拚，」張博勝說，「反正我們未來6場比賽，都會當作SBL例行賽來打。」陳侑昫攻下全場最高19分，上季效力富邦的劉韋辰14分。

台銀總教練陳國維賽後表示，「我們並未因為這次挑戰賽調好體能週期，畢竟這是一連7天的比賽，才讓我們一開賽沒在狀況內，感覺心有餘而力不足，幸好球員在場上讓我感覺很想做，這種態度可以接受，可惜真的太多隱形失誤了。」

「林郅為、劉韋辰兩名剛從富邦轉來這裡的球員表現都很棒，畢竟他們還在抓我們的攻守體系，我們這裡也跟富邦不同，必須要在場上做很多的事，」陳國維說，「至於今年榜眼蘇士軒一開始有點緊張，後面表現還好，周暐宸也還OK。」

至於九太今年選來的狀元李漢昇，先發打了22分鐘，拿7分、5助攻，卻發生5失誤，對於自己在挑戰賽首戰表現，他說：「畢竟我的腿傷一周前才剛好，我想今天我有做到教練團的要求，可惜我們後面幾波攻勢太過簡單，才讓對方逆轉。」

(中時 )