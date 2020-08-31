8月31日是開學日，苗栗縣警局通霄分局由分局長林振明領軍，一早也來到通霄國小校門口，與分局員警一同執行護童勤務。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真)

開學首日，通霄警分局執行護童勤務，守護學童開心迎接新學期。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真)

開學首日，通霄警分局執行護童勤務，守護學童開心迎接新學期。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真)

開學首日，通霄警分局執行護童勤務，守護學童開心迎接新學期。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真)

今天(31日)是開學日，苗栗縣警局各分局啟動「護童勤務」，通霄警分局由分局長林振明領軍，一早就在轄內各國民小學周邊執行交整、巡邏及守望等勤務工作，有警察叔叔、阿姨們陪同學童們上學，令師長放心許多。

通霄警分局為維護轄內各校新生及學童上下學安全，並關心新冠肺炎疫情發展，全面啟動「護童勤務」，規畫自上午7時起，分別在通霄鎮、苑裡鎮及西湖鄉轄內22所小學執行校園安全維護，加強周邊道路交通疏導，維護學童人身及交通安全，讓家長、孩子與老師們能夠安心迎接新學期的到來。

通霄警分局指出，依往年經驗上午7時至7時30分，是各家長送小朋友到校上課的「高峰時間」，易造成校園周邊交通壅塞，因此指派員警在小學校門前協助學校導護工作，分局長林振明一早也來到通霄國小校門口，與分局員警一同執行護童勤務。

另外，因應新冠肺炎疫情發展，警方主動協助校方，向家長及學童們宣導正確防疫作為，以及宣導婦幼與交通安全等觀念，孩子們看到親切的警察叔叔、阿姨們，紛紛展現溫馨互動，開心地揮手打招呼。

(中時 )