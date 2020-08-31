針對中國外交部長王毅批評捷克參議院議長維特齊訪台，稱捷克將付出代價。民進黨表示，民主自由人權是捷克和台灣共同信仰的價值。此次捷克參議院議長維特齊訪台，是民主國家之間的正常交流，也開啟了兩國之間相同價值的對話。

民進黨抨擊，中國外交部長王毅卻把「一個中國」當聖旨，貶抑民主自由價值，壓制台灣國際空間，還要喝令捷克臣服，宛如實行霸凌外交。民進黨提醒，中國不是世界的太上皇，奉勸中國拋棄天朝帝國的思維，尊重世界各國的民主體制與自主性。

民進黨感謝維特齊議長不畏中國恫嚇，展開與台灣的民主交流，並感謝維特齊議長對台灣民主發展與與青年運動的關注。

民進黨強調，中國如此不懂尊重他國的主體性，令人憤慨與厭惡。貴為大國的外交部長，如此用粗暴的恐嚇語言，恫嚇捷克議會議長，既不得體，也極為失禮，有失大國風範。民進黨本於民主自由的理念和國家外交戰略的發展，將持續深化台灣與更多理念相近國家的關係。

(中時 )