堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》新篇章收視穩居今年度日劇冠軍，每週劇情高潮不斷，第七集中，主角半澤直樹再度主動找上死對頭大和田聯手幫忙，大和田擺出高姿態說「求人的話要好好說啊」、「大聲點聽不到」，半澤被逼得低頭90度鞠躬，臉紅脖子粗的大吼吐出每個字：「我、真、的、拜、託、您、了！」才讓大和田答應。

兩人一起找上原是東京中央銀行審查部次長的曾根崎，輪番逼他說出融資報告造假的共謀者是誰，還連環飆歌舞伎發語詞「さあ、さあ、さあ（音：撒、撒、撒）」逼供，成本集另類洗腦台詞，合作無間的氣勢，讓網友笑說「是在唱雙人相聲嗎」、「根本變最佳拍檔」、「期待兩人更多合作」。飾演大和田的香川照之昨晚也在推特發文表示，堺雅人將歌舞伎用語完美演繹，演技令人驚艷，也期待下一集的劇情發展。

香川照之飾演的大和田在《半澤直樹》不斷創造新金句，繼第二集「你已經完了，Death」，最新一集再創「升級版金句」，他在督促半澤直樹放棄債務之際時，像狗吠般喊出：「絕對必須要做的！です・ですです，Death！」再配上大和田的誇張「顏藝」表情，讓觀眾忍不住爆笑連連。

下一集，聲優界男神宮野真守將再度客串登場，他飾演金融廳檢察官「黑崎娘娘」黑崎駿一的部下古谷，預告中可見，觀眾之前最擔心的事情果然發生了，黑崎娘娘的「抓鳥」鹹豬手魔爪這回伸向了他的「下體」，讓宮野真守露出痛苦扭曲的表情，網友打趣說「還是沒能逃過捏蛋的命運」、「宮野真守『完蛋』了」、「好慘啊」。

另外，《半澤直樹》劇組也曝光宮野真守參演的幕後花絮，工作人員每次和他溝通時，他回說「好的」、「明白了」、「嗨」等簡短詞彙，雖然話不長，但周圍的工作人員總會紛紛表示：「哇，這個演員的聲音好好聽啊！」認證他果然是名副其實的聲優王子。該劇第二季friDay影音全網首播；第一季也全劇上架。

(中時 )