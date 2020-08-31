李翁月娥到三重修德國小會勘無奈表示「這像學校嗎？」（李翁月娥辦公室提供／戴上容新北傳真）

開學了！三重區修德國小卻遭家長投訴，學校校門龜裂、教室走廊破舊不堪，下雨天還會下小雨，整個學校只有新蓋的「夢想樓」能正常使用，8月1日新上任的校長陳俊生說，校方目前先將新大樓行政辦公室與2個班級對調，讓50位孩子能正常上學。

新北市議員李翁月娥表示，「這像學校嗎？」經家長投訴，她日前特地到修德國小查看，發現校園凌亂不堪，校門紅磚牆龜裂，校內教室也還在補強修繕中，大批廢棄物占滿校園，走廊和專科教室都破舊不堪，走廊屋頂在下雨天的時候還會漏水導致地面積水，牆面磁磚也都剝落，環境非常危險。

校長陳俊生表示，謝謝地方議員關心，目前工程仍在進行中，今天開學日目前先將新大樓行政辦公室與2個班級對調，50位孩子現在都能正常上學。

教育局表示，工程堆砌廢棄物導致教學區凌亂的部分，學校已經排除改善，所有堆砌廢棄物已於上週五，未來拆除所產生的廢棄物會持續整理，在不影響學生動線內定期清運。

教育局補充，修德國小龍鳳樓補強工程，於109年7月26日開工，工期為共160天，目前並分兩期施工，第一期預計今年10月13日完工，第二期預計明年1月1日完工，目前工程進度無落後情形。

(中時 )