現年28歲的羅蘭，以日本公關界史上最高收入的男公關聞名，即使賣藝不賣身，依然逗得客人心花怒放，並創下年收入3億日圓（約新台幣8300萬元）的驚人成績，被譽為「地表最強牛郎」。羅蘭從今年3月開始在自己的YouTube頻道「THE ROLAND SHOW」，持續分享自己的生活點滴，上週末也在頻道上分享一段「羅蘭談讓他感動到哭的動漫《紫羅蘭永恆花園》」影片，與粉絲大方分享他對這部作品的高度喜愛。

適逢疫情期間，只見羅蘭戴上口罩，並透過塑膠隔板跟TRUE進行對話。一開始仍然不改幽默本色，說起甜言蜜語開撩TRUE，讓TRUE笑得樂不可支。羅蘭並在本次受訪時，透露在疫情自律期間當中，看了不少動漫作品，尤其現在最推薦的就是《紫羅蘭永恆花園》，讓身為主題曲演唱者的TRUE超開心。羅蘭也分享他喜歡這部作品的主因，是因為女星足立梨花的熱烈推薦，讓他開始接觸這部作品：「我是先看動畫再看原作，動畫太好看了，最近也有輕小說，我看了上下集，現在在看外傳，超級感動。也因為是京阿尼打造，所以作畫超級漂亮。」

《紫羅蘭永恆花園》本片是由京都動畫虐心打造的最動人催淚愛情物語

因為主角「薇爾莉特伊芙加登」是幫人代筆寫信的「自動手記人偶」，讓他有感而發表示：「如果我有了喜歡的人，我希望能夠以書信表達我的心情，但不是別人代筆，而是自己寫才有意義。」他更透露自己最喜歡的《紫羅蘭永恆花園》角色，就是跟他同名的「羅蘭」。雖然該角色戲份不多，卻因為有被好好地述說「羅蘭」這個名字，讓他可以非常投入情感地去觀賞。此話一出，也讓動畫工作人員直呼他真是看得太仔細了。

此外，TRUE也大力推薦羅蘭一定要去觀賞即將上映的《紫羅蘭永恆花園電影版》，讓羅蘭直呼可能會哭到手帕不夠用：「我是不是應該要帶浴巾去啊？還有兩公升的運動飲料，不然會哭到脫水。」並肯定地說：「我要一個人去看！因為和朋友或女孩子去看，會想裝酷，想哭也哭不出來，我不希望哭不出來。所以有人看到某位觀眾偷偷帶浴巾跟兩公升運動飲料，那就會是我！」《紫羅蘭永恆花園電影版》9月30日在台上映。

(中時 )