「2020勞動影像嘉年華」今（31日）公布開閉幕片，分別為英國導演肯洛區（Ken Loach）入圍坎城影展主競賽之作品《抱歉我們錯過你了》，以及橫掃法國3億台幣票房的溫馨喜劇電影《退休大贏家》，有別於往年以議題式的紀錄片選片，今年的片單選了許多更貼近大眾生活也富含娛樂性的劇情片，讓觀眾有更多不同的選擇性，像是獲坎城影展金棕櫚獎的《小偷家族》、入圍奧斯卡最佳紀錄片《最酷的旅伴》、入圍台北電影節最佳劇情片的《老大人》以及入圍金馬獎最佳紀錄片的《阿紫》等。

策展人姚經玉表示，由於勞工們最擔心的「養不起的時代」加速來臨，銀髮退休人士將面臨比過去更艱鉅挑戰。「2020勞動影像嘉年華」將藉由電影、提醒觀眾超前佈署一個更美好的人生。今年影展將分為三大單元，包含「大齡多樣人生」、「中高齡人生課題」、「現代勞動群像」，另有勞動金像獎徵件的入選作品，預定於10月8日至22日期間於光點華山電影館及喜樂時代影城南港店等地放映，並於9月25日開放線上免費索票，完整片單及索票資訊皆可至官網查詢。

今年勞動影像嘉年華由英國肯洛區14度入圍坎城主競賽之作《抱歉我們錯過你了》揭開序幕，本片是該導演繼獲金棕櫚大獎的電影《我是布萊克》之後又一動人作品，本片於2019年坎城世界首映時因劇情感人讓觀眾淚灑全影廳，極好的口碑也入選當年金馬影展「大師影誌」單元，影片描述因為金融海嘯破產的瑞奇一家，一直過著債台高築的生活，隨著科技的發展，一個機會讓瑞奇透過承攬關係成為了快遞司機，並且他可以自己決定工作時間以及要送多少貨，但先決條件是要有一台發財車。

本片聚焦在現今科技所造成的社會議題上，當法律還跟不上科技發展的速度，這部電影為著生活在當中每個受影響小人物的家庭發聲，和影展的所關注的議題不謀而合，導演肯洛區：「當有不義的事情發生，我們必須做出改變，倘若改變了，人民就會停止憤怒，當人民不再憤怒，遠離正軌的惡就會消失。」

閉幕片為溫馨喜劇電影《退休大贏家》，該片由法國影帝提西勒米特及喜劇天后蜜雪兒拉侯克主演，劇情描述一對事業有成的夫妻，因想退休遷居到葡萄牙，意外引發家庭風波，卻從中領悟了退休的真諦。全片雖以喜劇為包裝，卻在歡笑中體悟人生，精準點出忙碌人們之於職場、家庭與親情的盲點。

曾以四部短片、勇奪全球250座大獎的法國新生代導演布拉奎，同時身兼電影《退休大贏家》導演及編劇，不僅發揮練就多時的編導雙棲功力，更一展將人生哲理融入幽默喜劇的高超技巧。

(中時 )