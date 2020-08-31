名嘴「人渣文本」周偉航引孔子名言，「高極酸」假護航開放美豬美牛議題。（摘自周偉航臉書）

總統蔡英文日前宣布，明年元旦起將開放美豬美牛進口，其中包含30月齡以上的美國牛肉，以及含瘦肉精萊克多巴胺的美國豬肉，並以「時空背景不同」，回應外界質疑民進黨團在過去在野時曾反對開放，引起廣泛討論。不少民眾、在野砲轟「雙標」，名嘴「人渣文本」輔大助理教授周偉航特地引孔子名言護航，稱引用古文再加上轉諷，「高極酸」讓綠營側翼遲遲無法反應。

開放美豬美牛爭議不斷，周偉航在臉書上寫道，「護航還是要交給我們這種專業寫手」。接著引用自己的座右銘，同時也是孔子之言「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。」周偉航解釋，這段話的意思，是說君子做人處事，不會堅持一定要這樣做，也不會堅持一定不那樣做，君子會參考實際狀況來調整手段。

周偉航進一步說，「所以因時空狀況不同而有一些實際做法上的調整，仍可稱為君子，不見得都是騙子。」倫理學上的意思，可將這段話解釋為，你要確立一個「核心道德原則」，然後看外在條件來挑選「手段」。從議題角度來看，要不要開放含瘦肉精的美豬美牛是具體的「手段」，沒有必要太過堅持，而你的核心原則如果是「愛台灣」，那當然可以參考外在條件，來判斷到底是開放含瘦肉精的美豬美牛比較愛台灣，還是不開放比較愛台灣。

周偉航還指出，看到朋友說因為時空環境不同，明年瘦肉精搞不好變健康食品。他直呼「我他ㄋㄋ的快笑死。」而周偉航PO文後，再補充說，「糟了本文使用中國古文，加一層轉諷，綠側翼網軍看不懂，遲遲無法做出有效反應。」

貼文曝光後，網友見到這「高極酸」假護航文，紛紛留言表示「我從未想過孔夫子一介山東人也可以創造台灣價值，Amazing！」、「你錄取了，明天到黨部報到，月薪九萬」、「這才是合格的1450」、「我一直說雙標不可恥，可恥的是不承認」。但另有網友指出，其實這裡的意思是，DPP一開始就不應該把話說死往死裡打，保留討論空間才是正道。而非現在才回來否定違背自己過去的政治承諾，甚至有點突襲式的拍板定案。所以孔子這段還是護航不到DPP。

(中時新聞網)