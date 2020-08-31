HBO Asia原創大製作暨Astro Shaw作品的《夕霧花園》將在9月13日（日）晚間10點於HBO GO上線並在HBO頻道首播。榮獲金馬獎肯定的《夕霧花園》擁有來自世界各地堅強的製作團隊，包括榮獲多項獎項肯定的台灣導演林書宇，以及榮獲英國影藝學院肯定的編劇Richard Smith。演員陣容則包括馬來西亞女星李心潔、日本知名男星阿部寬、台灣知名演員、製片人暨導演張艾嘉、英國男星大衛奧克斯（David Oakes）與朱利安山德斯（Julian Sands）以及蘇格蘭男星約翰漢納（John Hannah）。

《夕霧花園》在2019年於第24屆釜山國際影展（Busan International Film Festival）、第43屆香港亞洲電影節（Hong Kong Asian Film Festival），以及第56屆金馬影展中播映。《夕霧花園》故事發生在馬來西亞，描述張雲林（李心潔飾）歷經二次世界大戰的折磨後，隱居於金馬崙高原的茶園尋求心靈平靜。在那裡，她發現了馬來西亞唯一的日式庭園「夕霧」，以及充滿神秘感的庭園主人中村有朋（阿部寬飾）。中村勉強答應收雲林為徒，讓雲林可以打造一座花園來紀念在戰俘營中過世的妹妹。當「夕霧」的秘密逐漸揭曉時，雲林和中村也展開了一段禁忌的愛戀。

《夕霧花園》在馬來西亞拍攝，全片兩小時，並同時以英語、中文、日語，和馬來語發音，將在9月13日（日）晚間10點於HBO GO上線並在HBO頻道首播。

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