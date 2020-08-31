在中央聯盟領先的讀賣巨人隊，明（1）日起要進行13連戰，從9月1日打到13日，分別與橫濱DeNA交手3場、阪神虎4場、中日龍3場、養樂多燕子3場。巨人目前領先居次的橫濱隊5.5場勝差，明起的3連戰最具關鍵性。

巨人教練團已決定首戰由開季9勝0敗的王牌投手菅野智之打頭陣，而他也要挑戰開季10連勝，隊史紀錄是開季11連勝，由白俄投手須田博（Victor Starffin）在1938年締造，相隔82年，菅野今年有機會追上。

13連戰除了先發投手要費心安排，牛棚更是操勞，所以投手教練宮本和知要菅野智之至少投7局，能夠完投不動用牛棚更好。菅野目前已先發10場，含3場完投完封，有能力完成教練團的指令。且從7月14日起他都在當周的周二或周三先發，若加上6月19日（周五）球季開幕戰，8場先發都拿下勝投，充分演活火車頭的角色。

此外，目前菅野是中央聯盟勝投（9勝）、勝率（100％）、自責分率（1.61）三冠王，奪三振67次則排第2，僅次於中日龍隊大野雄大的73K。且明天橫濱先發投手是上茶谷大河，職棒二年級生，戰績0勝1敗、自責分率5.14，和菅野相比應該算是下駟對上駟。

(中時 )