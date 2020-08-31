「2020 SUPER STAR體育表演會」，今年邀請超過30組頂尖團隊跨界聯合演出，將在9月19日於臺北小巨蛋盛大登場。其中網球項目表演，集合各年齡層選手，從小學生到大專生，配合小巨蛋聲光效果與LED巨型地屏螢幕，展現出不同於以往的網球魅力。表演嘉賓Lulu黃路梓茵，也將與選手們一同登台表演，激盪出不一樣的火花。

劇場導演傅德揚擔任網球表演的編排，他表示這項運動迷人之處在於俐落的回擊還有來回飛奔，因此除了呈現網球精彩的來回抽球，還要兼顧整齊與音樂的搭配。

「選手本身在網球場上要創造自己的節奏，可是表演需要大家一起的節奏，如何聽著音樂節拍去揮拍，是球員比較大的挑戰。」本次表演除了展現網球訓練，也透過LED巨型地屏螢幕與體育轉播，帶大家認識基本規則與相關知識。傅德揚導演期待選手們在小巨蛋擊球時的畫面張力，當球員在舞臺上一同擊球的震撼，會像看煙火般絢麗奪目。

陽明高中網球教練吳岳澤則表示，演出選手來自包括天母國小、木柵國小等四所小學、陽明高中國高中部、臺北市立大學、文化大學以及國立體育大學。表演呈現網球選手不同年齡層的訓練，從天真無邪的小朋友，蛻變成球技精湛的選手，站上賽場發光發熱。

「統整各個學校的選手參與排練是一大考驗，加上這幾個月開始有不少比賽，8月底到9月初就有3場賽事，人力整合與時間調配是最困難的地方。」吳岳澤教練說。

網球表演集結不同學校、不同年齡的選手，一同揮拍展現網球魅力。（體育署提供）

陽明高中國中部一年級的蔡宇甯8月下旬剛拿下「台積之友盃全國青少年12歲網球精英賽」的冠軍，他是前網球國手劉虹蘭的女兒，小時候就耳濡目染，從會走路開始就接觸網球，曾入選中華女團U12代表隊、去年開始越級挑戰14歲級賽事，同年也拿下12歲組全國年終第一。

蔡宇甯在14歲組全國排名第五，在場上可以冷靜、穩定的發揮，被譽為全方位型的球員。對於這次參與體表會的演出，蔡宇甯坦言有些緊張，沒有上臺表演的經驗，記動作跟聽拍子都是第一次。提及這次表演最推薦的部分，蔡宇甯說：「在臺上餵球過來，我們打回去，把平常的練習搬上舞臺，感覺很有趣。」

至於表演嘉賓Lulu黃路梓茵參與的內容，傅德揚則先賣個關子，不過吳岳澤教練透露，Lulu在7月底開始就跟他學習網球，雖然以前沒接觸過，但是有打羽球的經驗。吳岳澤說：「Lulu是有運動神經的人，協調性很好，很快就上手了。」至於Lulu的表現如何，歡迎大家9月19日一起進場見證，除了Lulu的表演，還有選手們在小巨蛋裡的奮力擊球，期望能透過網球帶來前所未有的視覺饗宴。

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台（20:00）等平臺進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )