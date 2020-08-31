藝FUN券2.0今（31）日上午9點開放民眾持健保卡到7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商及指定網站登記領取，至下午4點止，已有超過40萬人完成登記，一旦登記民眾超過60萬，文化部就會在9月8日抽出藝FUN券2.0得主。

文化部長李永得表示，投入約3.6億預算發行的藝FUN券2.0僅有60萬份，雖非常感謝大家支持藝FUN券2.0，反應熱烈，但也不免感到憂心，擔心中籤率會越來越低，對沒中籤的人會很不好意思。

藝FUN券1.0上回以身分證或居留證尾數為依據，直播公開抽出得主，不料0到9的10個數字中，僅尾數為「1、2、6」的登記民眾未中獎，讓民眾紛紛直呼自己是「邊緣人」，也讓藝FUN券2.0抽籤方式格外引人關注。

李永得表示，目前尚在討論如何抽籤中，希望能找出最公平的方式進行抽籤。若登記民眾超過60萬，將以律師見證的公開形式進行抽籤。

文化部表示，首日登記民眾中，於超商登記的約37.7萬人，約2.3萬人於無障礙網頁登記。網頁皆順暢不卡關。考量易用性，公布網頁前也歷經測試，通過機器檢測達無障礙AA等級。

藝FUN券2.0以紙本券發行，面額600元，僅限定未抽中藝FUN券1.0，且是65歲以上、18歲以下及身心障礙的民眾登記領取。開放登記首日也出現不少家長帶著孩子健保卡到超商機台登記領取。

(中時 )