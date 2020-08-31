中央政府宣布將開放含有瘦肉精的美豬以及30月齡以上的美牛進口，此舉引發外界譁然，不少人痛批這與過去民進黨的立場相悖。雖然有部分網友認為「台灣人早就有在吃美牛，為何現在要大驚小怪」，但宅神朱學恆今晚在臉書上反問，「現在特別開放是禁藥比賽嗎」？

朱學恆今晚在臉書直播提到，「美豬美牛早就進來了，所以覺青、側翼覺得沒差嗎？但二十年來累積五十萬噸的美豬都是沒有瘦肉精的美豬啊」，他打了一個比方，這就像是台灣本來就有田徑比賽，但現在卻要特別為了一個國家的少數選手開放打禁藥激素的人來參加。

朱學恆質疑，這不是很奇怪嗎？原先就有進口了啊，那現在特別開放是禁藥比賽嗎？

而針對衛福部長陳時中說，美豬的開放可以換來台灣國際地位，朱學恆則反問，「陳時中說，換來了國際地位，但你會相信一個衛福部長講國際地位嗎？他防疫做得好，但外交我覺得沒辦法耶」。

另外，台灣的豬肉市場是否會受到影響？朱學恆認為，其實根本沒有辦法防範，這是自由市場機制，畢竟「只要豬肉便宜就有人吃」是一種戰略方式的外銷手段。

(中時新聞網)