隔離生活下的煩悶、憂愁，不只因疫情煩惱的人們理解，連1969年達成登月壯舉的太空人阿姆斯壯也懂。奧地利籍藝術家楊俊表示，大眾熟知阿姆斯壯一行人登月後廣受民眾愛戴，但卻不知道每幅氣氛歡騰的歷史畫面，其實都是他們歷經近1個月的隔離生活才有的光景，對比現今世界，也格外有意思。

2018年，楊俊與在奧地利相識已久的日本藝術家松根充和，在韓國光州雙年展演出共同作品《過往即他鄉》，以日本紙戲劇「紙芝居」形式，拿著一張張歷史照片，宛如說書人，從個人生命經驗出發，娓娓道來阿姆斯壯登月、日本鎖國歷史、南北韓領導人高峰會等大事紀。

藉由回望歷史，兩人探討了友誼、衝突、區域等議題。隨《過往即他鄉》將在台北藝術節演出，楊俊發現，這齣2018年的作品對照當今世界，竟有不少意外巧合之處，「像是日本鎖國歷史，我們很難想像一個國家曾經有限制人民出境、入境的規定，違反了還會受到懲罰，與現在各國限制出入境的狀態非常相似。阿姆斯壯曾受隔離也非常有趣。」

楊俊表示，當時科學界未能預測月球上是否會有未知的病毒，為避免將病毒帶到地球，便祭出了嚴格的隔離手段，讓阿姆斯壯等3位太空人在隔離艙待了近1個月，時任美國總統尼克森還曾站在隔離艙的透明窗前，打電話向3人問好。

楊俊表示，隔離狀態下，讓人更能體會到人與人之間聯繫的意義，即使數位科技越來越發達，但什麼才是真實存在於身邊的人事物，更需細細思索，疫情帶來的空白時光更是適合重新檢視自我。

本為兩人共同演出作品的《過往即他鄉》，此回因松根充和無法來台，反而更激發兩人的創作靈感，衍生出下半場姐妹作《親愛的朋友》，兩人各自寫了4封信給對方，楊俊則會在台上朗誦自己的信件，依靠網路與松根充和隔空同台演出。楊俊表示，《過往即他鄉》呼應了隔離狀態，《親愛的朋友》則是重新描繪今年疫情下的生活。

楊俊長年於奧地利、日本、台灣、大陸間來往居住，4歲隨家人搬到維也納的他，過往創作多為影像、裝置、公共空間計畫等視覺藝術作品，他也曾獲奧地利奧托默爾藝術獎。漂流、四海為家的狀態使他格外關注歷史下的議題，他認為，藝術作品具有反映社會的意義。

《過往即他鄉》將在9月1日及9月2日於中山堂演出。

(中時 )