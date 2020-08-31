33歲王瞳上月底閃嫁艾成，兩人終結愛情9年長跑，正式結為夫妻，升格當人妻的王瞳，婚後積極工作拍戲，不過她也樂於在網分享工作日常，而王瞳則在今（31日）曬出拍戲摸肚照，並反問：「猜猜為什麼我要摸肚子」。

新婚人妻王瞳今下午在IG曬拍戲日常，照片中她一手摸肚、一手俏皮比耶，王瞳也發文反問：「猜猜為什麼我要摸肚子...」，王瞳下張則是大方掀衣曝真相，原來她肚子上夾著的是拍戲的劇本，王瞳還在文末標記「#肚子也是藏劇本的好所在 #好怕劇本掉出來」。

網友看完王瞳的摸肚照真相後，紛紛留言虧她「這也妳才想的出來」、「肚子吃撐了」、「這招你也想得到」，王瞳也現身回應：「因為劇本太厚太硬 放口袋會被看到...只能...」，同時，也有人建議她「其實...可以...放在內褲裡就絕對不會掉下去」，還釣出王瞳回覆：「哈哈 我明天試試」。

王瞳雖然婚後忙拍戲，不過她談到老公艾成仍藏不住喜悅，王瞳日前就大讚，艾成每天都把家裡整理得很乾淨，讓她工作回家後感到滿足、踏實，字裡行間滿是新婚的甜蜜。

(中時新聞網)