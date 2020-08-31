許瑋甯這十幾年，從小螢幕到大銀幕，再從電影世界走進舞台劇，身為演員，她沒有錯過任何一種表演形式，沒有拒絕走出舒適圈，而是燃燒自己的最大值，挑戰嘗試演員的各種可能；在實境人生中，無論是面對親情、感情還是友情，則是知足地享受著每分每秒的真實，許瑋甯說：「過去的已經過去了，而未來並不可知，所以要努力活在現在，才不會有所遺憾。」

許瑋甯日前接受《 Marie Claire 美麗佳人》雜誌專訪，笑說自己是為浪漫而生的太陽獅子女，這幾年在感情上，她也有和過去不同的體悟與看法，認為兩個人的相處是「重質不重量」，如果對方在日常生活能夠製造小驚喜，會讓她備感溫暖，「比起過節日，我覺得在日常生活中不時有些貼心的舉動，比起情人節、聖誕節這些更有情趣，兩個人之間重要的是相處與經營，不要讓對方有不安全感，真誠對待彼此不說謊，都是很重要的。」

許瑋甯。（Marie Claire 美麗佳人提供）

或許有些人，面對感情有時躊躇、有時害怕，不管是想談戀愛又或是害怕遇到玩咖，內心多少有些掙扎與疙瘩，她說：「我建議女孩們，如果人生中有一段可以隨心所欲的時光，應該要去認識更多不同領域的人，在有規範的安全範圍內，去享受生活，去感受愛與被愛，慢慢地累積自己的視野，時間會把你變成一個有故事的人。不要害怕浪費時間，因為有過浪費，才會懂得珍惜，那些後悔與傷口，無形中都會讓人成長，都會轉化成妳未來的養份。」

對於現階段生活感到飽滿，在私生活與工作間取得最好的平衡，現在的許瑋甯沒有任何空虛或懷疑。許多和她同齡的女性，或許已經走入家庭，家庭生活中的柴米油鹽醬醋茶瑣事，有時會讓許多女性失去自己，關於這點，「女人可以妥協，但千萬不能委屈自己。『妥協』跟『委屈』是完全不同的，委屈了誰來心疼妳？到時候最心疼你的還是爸媽，甚至妳只能心疼自己，這樣多可憐？我認為儘管結婚生子，還是要保持自我，如果你已經捨棄自己了，沒關係，再去把心找回來，規劃時間找自己有興趣的事情來做。妳要在這些事情裡重新找到自我價值以及成就感。」

她說：「我經常勉勵自己和朋友，除了好好活在當下，更應該要往前走，永遠不要停下來或是後退，就算往前的那步有多難，但跨出去了就不嫌晚，從此刻開始改變。」

許瑋甯。（Marie Claire 美麗佳人提供）

電視電影圈穿梭自如的這些年，許瑋甯多次提名金馬獎，拿過一次金鐘女配角，不會有人對她的演技提出質疑，她大可安逸地在自己熟悉的領域上正常發揮，身體裡的戰鬥因子不斷告訴自己，要有挑戰，才能更再次蛻變。今年演出舞台劇《我的大老婆》，則是對技職的磨練與進修，她說：「舞台劇是讓我重整再出發的舞台，表演、講話還有肢體呈現和過去鏡頭表演完全是兩回事，站在舞台劇的舞台上，過去16年累積的東西全部歸零，那是一件很恐怖的事情。但後來覺得，越不安其實是好事，代表自己還有進步空間、還有擔憂，以及不足的地方。」

舞台劇說來神奇，它猶如Live直播不能NG重來，藉著演員在表演時，一點一滴堆疊出的能量，和觀眾形成一個微妙的場域，除了演員之間對戲，同時也要感受台下觀眾的呼吸，許瑋甯說：「那是一個必需要活在當下的狀態，要有高度的專注力。一開始很緊張，但還好和我對戲的琄姐、姚坤君老師、城城哥等，都給我很大的安全感，那種向心力是很奇特的，大家都像是一家人般。所有資深演員都是這樣的，劇場就是個充滿魔力的地方，大家到排練場，就是把自己歸零，重新檢視自己，或是找到更多不同的可能，然後再回到鏡頭前時，會碰撞出不一樣的火花。」

(中時 )