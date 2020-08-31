捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，大陸外交部長王毅嗆聲「挑戰一中原則必將付出沉重代價」。捷克外交部次長特拉帕，今天已依部長佩崔傑克指示，召見大陸駐捷克大使張建敏，強調中方的發言是「不合適的」，也與兩個主權國家間的外交交流標準不符。

根據大陸外交部官網發布的訊息，正在德國訪問的王毅昨天表示，對於捷克參院議長的「公開挑釁」行為，中國政府「不會坐視不管」，一定要讓其「為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價」。

佩崔傑克今天在布拉格對記者表示，這趟行程一定會影響我們和中國的關係，但他認為中方的言論「已經過頭了」，並表示他將召見中國駐布拉格大使要求提出解釋。

佩崔傑克今晚在臉書貼出捷克外交部官網上的新聞稿表示，他不想等到自己從斯洛文尼亞回來後再處理此事，所以要求副手特拉帕召見中國大使，他說，王毅的言論是極端的，這種強硬的言辭不屬於兩國主權關係。

捷克外交部的新聞稿指出，在托馬斯·佩崔傑克的指示，馬丁·特拉帕（Martin Tlapa）次長於2020年8月31日召集中華人民共和國駐捷克共和國大使張建敏。

特拉帕指出，他對中共在捷克參議院代表團訪台方面的發言表示根本不同意，他說這是不合適的，並且與兩個主權國家之間的外交交流標準不符。根據捷克共和國外交部的說法，捷中關係今後應側重於積極和務實的議題。

(中時 )