八里台北港明渠已經十年沒有清淤，水深僅剩1米影響漁民行船，也阻礙市區排水，立委洪孟楷今年4月會勘時爭取經費，台灣港務公司基隆港務分公司台北港營運處表示，即日起開始清淤作業，預計今年底前完工，完工後的航道可正常通行15年。

八里紅水仙溪出海口緊鄰台北港明渠，當地民眾稱「八里護城河」，平時有數十艘舢舨停泊，紅水仙溪更是八里區排水入海流徑地區，洪孟楷4月邀集水利署、基隆港務分公司、水利局、八里區公所到場會勘，解決地方問題。

洪孟楷表示，台北港明渠、紅水仙溪出海口10年未清淤，造成漁民不便，也影響市區排水，此處大約需要700萬元清淤經費，他積極向中央爭取經費，目前經費已經到位，上周起已開始施工。

洪孟楷表示，清淤應是定期作業，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳，他特別要求承包廠商要清除的深度為「退潮時向下清淤兩公尺」，而此次清淤工程，至少能用15年，解決地區漁民短、中期內航行困擾。

台灣港務公司基隆港務分公司台北港營運處工務科經理黃維力表示，台北港每年都有編列清淤經費，只是每年施工區域不同，經民代反映，今年將台北港明渠納入清淤範圍，即日起動工，預計這次清淤後，航道可維持正常通行15年。

(中時 )