日本執政黨自民黨將於9月14日舉行新任總裁（黨主席）選舉，接替因病請辭的首相安倍晉三，繼任者之爭將由民調支持率最高的前防衛大臣石破茂，對決黨內和市場青睞的官房長官菅義偉。

市場押注菅義偉將接任日本下屆首相，延續安倍的經濟政策，帶動日經225指數31日收高1.12％，報23,139.76點，一舉收復安倍28日意外宣布請辭引發的跌勢。

民調顯示，石破茂是民眾最偏好的下屆首相人選。然而據日媒報導，安倍的得力助手菅義偉獲得最多黨內人士支持，自民黨少見的安倍批評者石破茂勢必面臨一番苦戰。

日本共同社民調查顯示，石破茂的支持率達34％，比排名第二的菅義偉高出一倍有餘，後者的支持率僅14％。

另據日經與東京電視台（Nikkei/TV Tokyo）的調查顯示，石破茂的支持率為28％，其次為現任防衛大臣河野太郎的15％，菅義偉僅以11％的支持率排名第四。

民調結果凸顯公眾意見與自民黨內部看法分歧。菅義偉預料獲得自民黨幹事長二階俊博和其他派系的支持，為他增添更多贏面。

市場預期菅政府將續延安倍經濟學，意味著經濟、財政和改革政策維持不變。投資人預期菅義偉將延續包括拉抬股市在內的政策，帶動日經指數上漲。

Monex證券首席策略師Takashi Hiroki表示，日股上揚反映對菅政府的預期，菅義偉將接續安倍的政策，日本不會出現政治真空。

日本多摩大學（Tama University）規則制定戰略策略中心主管葛羅斯曼（Brad Glosserman）指出，菅義偉是安全牌，但他可能不是2021年大選合適的選擇。他既不具備領袖魅力，也沒有推動日本進入新方向的遠見，他像是萬年副手，執行老闆交付的指令。

(工商 )