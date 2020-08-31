一向以奇幻風格深受影迷喜愛的高雄電影節，今年推出「瘋狂噬界」單元，不光有天馬行空的劇情、還有各式千奇百怪的重口味元素，血漿四濺、肚破腸流、正面全裸等畫面，將帶給觀眾重度感官享受，影展今（31）日公布單元片單，包括醫院器官搶奪戰的《浴血腎鬥士》、斷頭割臉樣樣來的《殺戮女團：肢己肢彼》、女性復仇記的《別惹好女人》，以及將驚悚元素融入青春成長電影的《怪胎派鎚克》等，從驚悚懸疑到黑色喜劇，全力滿足熱愛辛辣口味的影痴朋友。

演而優則導的布瑞亞格蘭特（Brea GRANT），在首部自導自演的長片《末日狂花》一鳴驚人後，最新作品《浴血腎鬥士》退居幕後專心執導筒，邀請眾家美國血腥片常客聯合演出；護理師和同事們半夜偷腎賣錢發大財，卻在某次交易過程中意外把貨丟失，主角為了彌補大錯，異想天開想拿刀強取病人腎臟，各方人馬齊聚醫院，一場搶腎大戰即將展開，在黑色幽默和血漿狂噴之外，更不忘帶出人性辯證，宛如一夜限定的《冰血暴》。

以駭人情節「殺」進今年富川奇幻影展的《殺戮女團：肢己肢彼》，將女子樂團化身為殺戮兵器，展開砍出重圍的生存之戰；故事以全由女子組成的龐克樂團為主角，對於任何干擾她們演出的人，總會先挨一頓揍，某次這群女團意外被騙陷入昏迷，醒來後她們的雙臂分別被換成了斧頭、鑽頭或電鋸，被迫站上殺人競技場，斬頭、割臉樣樣來，尺度無上限，片中驚人如《不死殺陣》的復仇之戰，讓人看了血脈賁張，驚呼連連。

除了上述作品，本屆影展也選出多部短片組成「血色狂歡短片輯」，放映以血腥風格表現人類慾望的動畫《人肉食堂》；主角參加父親葬禮後在飯店裡遭遇奪命追逐，拿下西南偏南影展午夜單元評審團獎的《闇夜心驚驚》；呈現男孩成長過程中充斥死亡與暴力，獲得克萊蒙費鴻影展最佳動畫片的《血冷之前》；在冰天雪地中發生性侵事件後，女子決心起身行動的《怒雪狂燒》；以迷幻音樂為底，揭露房內不可告人祕密的《草莓殺機》以及菜鳥廚師意外發現自己的血成為美味醬料的《血腥瑪麗》等片。

2020高雄電影節將於10月16日至11月1日，在高雄市電影館、MLD影城和高雄市立圖書館總館盛大舉行。

(中時 )