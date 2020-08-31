明(1)日持續受颱風外圍環流影響，北部及東北部有間歇陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，下半天之後隨著梅莎颱風北上逐漸遠離，降雨將逐漸趨緩，不過今夜到明天早上是最為接近台灣的時候，明天白天將穿越琉球群島往朝鮮半島前進，但因為距離遙遠，發布海警機率並不高。

氣象局預報員李孟軒表示，第9號中度颱風「梅莎」今天下午2時位於花蓮東方620公里的海面上，以北北西方向朝琉球群島移動，未來24小時以內梅莎有機會達到中颱上限，今(31)夜到明(1)日早上最為接近台灣，明天白天將穿越琉球群島往朝鮮半島前進，不過颱風中心位置距離臺灣陸地仍有500公里左右，對台灣沒有直接影響，發布海警機率並不高。

李孟軒指出，受颱風外圍環流影響，今天到明天上半天北部、東北部都有間歇性降雨，一直到明天下午降雨將轉為趨緩，中南部地區則以午後雷陣雨為主。

根據今日下午14時日本氣象廳的預報，日本東南方有一熱帶性低氣壓形成，預計未來24小時之內會增強為今年第10號颱風「海神」，目前位置在關島北方，距離台灣相對位置為東方2500公里海面上，雖然短時間內有往西移動趨勢，但未來路徑還是會往日本前進，預計下周日(6)影響日本本島，對台灣無直接影響。

另外天氣風險臉書專頁指出，周三(2)梅莎颱風北上後引進西南風，中南部全天都有雷陣雨，也會有短時間強降雨發生的機會，周四(3)、周五(4)台灣為於低壓帶中，有微弱的南北風交會，天氣不穩定，全台灣都有下雨的機會，北部沿海、南部會有較明顯的雨勢。

(中時 )