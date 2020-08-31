蘋果自宣布股份1拆4以來，近日走勢強勁。今日其拆細股份正式生效，於盤前漲0.69%，報124.8美元（拆分前的499.2美元）；市值突破2.13兆美元。目前蘋果為美股市值最大企業，亦是唯一市值高於2兆美元的企業；同樣於今日拆股的特斯拉盤前更升逾3%，報442.68美元，相當於拆分前的2213.4美元。

蘋果開市再升2.2%，報127.38美元；特斯拉升0.8%，報446美元。買盤在開市後15分鐘大升，特斯拉升2.4%，報453.28美元；蘋果升2.6%，報127.99美元。

自1980年上市以來，連同今次拆股，蘋果共有5次拆分股票。蘋果於1980年上時發行價為22美元，直到目前共經歷5次拆股，即由持有1股變成變成224股，據過往走勢，其股價在拆分後，長遠升勢亦會持續。

蘋果股份拆分紀綠

1987年5月15日 1拆2

2000年6月21日 1拆2

2005年2月18日 1拆2

2014年6月6日 1拆7

2020年8月28日（8月31日生效） 1拆4

特斯拉今次為首度拆股（1拆5），其於2010年上市時，其發行價為17美元。作為電動行行業的領先者，外界一向將其視為「汽車界的蘋果」，因當年蘋果靠着iPhone改變了手機市場，令全世界進入智慧電話時代，而如今特斯拉亦有類似勢頭，在電動車及自動駕駛技術方面領先全球。

(中時新聞網)