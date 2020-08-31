年度超鬧爆笑喜劇《阿公當家》改編全球暢銷小說、由《鼠來寶》名導提姆希爾執導，集結奧斯卡影帝勞勃狄尼洛、重量級女星鄔瑪舒曼、《醉後大丈夫》羅伯里戈爾、《金翅雀》奧克斯弗格雷與奧斯卡最佳男配角克里斯多夫華肯聯手搞笑。

片中飾演孫子的奧克斯弗格雷更傳承了「教父」阿公與「追殺比爾」憤怒新娘的超狂基因，為搶房間展開超無良惡整大戰，讓飾演阿公的勞勃狄尼洛險些招架不住，在片中隸屬勞勃狄尼洛的公嬤隊員克里斯多夫華肯表示，其中一場彈簧床躲避球PK戲拍到膝蓋差點爆炸，他說：「那天我們這群公嬤隊員只要不小心跌倒，要再站起來還真得花點時間，彷彿聽到鈣質流失的聲音。」

勞勃狄尼洛拋開形象的爆笑演技更讓全劇組都笑到不行，製片馬文波特表示：「勞勃狄尼洛在每一場戲都有各種不同的詮釋方法，他散發著天生的演員魅力，每次看他現場演出都覺得很幸福，他總能用出乎意料的方式逗樂所有人。」

堪稱好萊塢「喜劇專業戶」的勞勃狄尼洛，繼在《阿公歐買尬》中扮風流阿公與人氣男星柴克艾弗隆展開超狂的爆笑把妹之旅後，此次在新作《阿公當家》則是為了爭奪房間與小學生金孫奧克斯弗格雷大鬥法，奧克斯集結了中二同學拆房門、在床上放蛇，甚至把刮鬍泡換成泡沫膠，慘被當「塑膠」的勞勃狄尼洛也找上公嬤輩老友加倍奉還，宛如「超危險特工」PK「小鬼當家」的爺孫大戰將挑戰觀眾爆笑極限。《阿公當家》將於10月8日搶先全美上映。

(中時 )